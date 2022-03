Ukrajina je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je ruski napad povzročil požar v enem od poslopij v jedrski elektrarni. Šlo naj bi za stavbo, namenjeno vajam. Sama elektrarna naj ne bi bila prizadeta, je pa obstajala bojazen, da bi se lahko požar širil, če ga ne bi kmalu pogasili.

Ukrajinski gasilci so sprva poročali, da jim ruske sile preprečujejo dostop do prizorišča, nakar so nekaj po 5. uri vendarle začeli gasiti požar. Pogasili so ga približno uro pozneje, navedbe ukrajinskih reševalnih služb povzema britanski BBC.

Že pred tem so pristojne službe navajale, da na območju niso zaznali povišanega radioaktivnega sevanja, »bistvena« oprema naj bi bila nepoškodovana, varnost pa zagotovljena. O tem so obvestili tudi Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA).

Ameriška ministrica za energijo Jennifer Granholm je po pogovoru z ukrajinskim kolegom Hermanom Haluščenkom sporočila, da reaktorje v elektrarni ščitijo odporne strukture, obenem so jih varno zaustavili.