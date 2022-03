Najhujše v Ukrajini šele prihaja, svarijo v Parizu

Francija ocenjuje, da bo šel Putin v Ukrajini do konca. Ruska vojska je zasedla prvo veliko mesto. V pogajanjih med ukrajinsko in rusko delegacijo so se načeloma dogovorili za vzpostavitev humanitarnih koridorjev na območjih najhujših spopadov.