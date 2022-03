Čas za diplomacijo in ne za gorečneže

Na omizju evropske poslanke Tanje Fajon z naslovom Za mir – Svet in EU v primežu rusko-ukrajinskega konflikta so skušali osvetliti različne vidike ruske agresije na Ukrajino. Nekdanji predsednik republike Danilo Türk meni, da se Ruska federacija bori za položaj velike sile, da bi bila spoštovana in sprejeta, pri tem pa se lahko zgodi, da ogrozi mednarodni red.