Luka Mesec: Za svoje zaobljube smo v Levici pripravljeni krvaveti

V Levici bodo na sobotnem kongresu potrdili kandidatno listo in volilni program. V fokusu so kriza kapitalizma, kriza demokracije in podnebna kriza. V stranki bi šli v vlado, iz Nata pa bi izstopili. Z nuklearko bi počakali, s stanovanji ne.