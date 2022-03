Bravo je proti Olimpiji zadnjič izgubil 29. oktobra 2020, ko so zeleno-beli v Stožicah zmagali z 2:0. Vse od takrat rumeni iz Spodnje Šiške v mestnem derbiju niso izgubili. Dvakrat so zmagali, na današnji, ne ravno kakovostni nogometni predstavi pa so še četrtič iztržili remi. Na koncu so bili bližje zmagi gostujoči nogometaši, ki so v 87. minuti po nepotrebnem prekršku Mitje Križana nad Robertom Mudražijo prišli do pravilno dosojene enajstmetrovke. Toda domači vratar Mitja Orbanić, ki je v Bravo prišel pred letom dni in pol prav iz Olimpije, je strel Admirja Ziljkića ubranil.

»Tekma je bila pričakovano trda. Vedeli smo, kako organizirano in disciplinirano igra Bravo v fazi obrambe, zato smo morali biti potrpežljivi in počasi lomiti njihov odpor, hkrati pa jim onemogočiti prehode v napad, kjer so lahko zelo nevarni. Bolj ko je šla tekma h koncu, bolj je bila pobuda na naši strani. Na žalost z enajstih metrov nismo zadeli, mislim pa, da smo proti Bravu igrali na pravi način. Če bi izkoristili priložnosti ob koncu tekme, bi bili zadovoljni,« je po koncu tekme dejal Dino Skender, trener Olimpije.

Nekoliko drugače je tekmo videl domači trener Dejan Grabić, ki je bil zadovoljen s tem, kako so njegovi varovanci reagirali po visokem porazu proti Domžalam v prejšnjem krogu. »Mislim, da smo ustvarili več situacij za dosego zadetka, ampak to ne pomeni, da smo s točko nezadovoljni, kajti spet smo po neumnosti nasprotniku podarili enajstmetrovko, ki je na našo srečo ni izkoristil. Ampak če grem po vrsti, pripravljeni smo bili na to, da nobena ekipa ne bo kontinuirano napadala tudi zaradi specifike našega igrišča, ki še vedno ni v najboljšem stanju. Pričakovali smo, da bo veliko preskokov igre, kjer bodo odločali druge žoge in potem prehodi iz tega. V tem smo bili solidno uspešni, vendar v napadu premalo razpoloženi, da bi to zaključili z zadetkom,« je tekmo videl Dejan Grabić.

Kaj veliko kakovostnega nogometa v Spodnji Šiški ni bilo videti. Predvsem to velja za prvi polčas, v katerem je bilo malo priložnosti za spremembo izida, bolj izrazite pa so imeli domači nogometaši. Prvo je imel že v tretji minuti Luka Kerin, ko so domačini izvedli lepo akcijo po levi strani, njegov strel pa je v zadnjem trenutku blokiral Marijan Čabraja. Na drugi strani je Olimpija do zadetka skušala priti iz prekinitev igre. Najbližje mu je bil Mario Kvesić, ki je s prostega strela za kakšen meter zgrešil domača vrata, prav v zadnji minuti pa je bil domači napadalec Gregor Bajde nenatančen iz neposredne bližine.

Tudi v začetku drugega polčasa je bil nevarnejši Bravo. Dvakrat je poskušal Bajde, prvič je z glavo streljal mimo leve vratnice, drugič pa je njegov strel z nogo ubranil Ivan Banić. Toda po vstopu v igro Aldairja in Ziljkića je vajeti igre počasi prevzemala Olimpija. V domačih vratih se je ob strelu Ziljkića izkazal Orbanić, ki mu ob dveh poskusih Ivana Prtajina ni bilo treba posredovati, zato pa je Ziljkiću ubranil strel z enajstih metrov. V izdihljajih tekme velja omeniti še nevarno situacijo pred vrati Brava po podaji Aldaira in strel Matije Kavčiča v prvi minuti sodnikovega dodatka.

Maribor do pomembnih treh točk Derbi vodilnih ekip je na Bonifiki pripadel Mariboru, ki je odpor Kopra strl v drugem polčasu. Štajerci, ki so med drugimi pogrešali kaznovanega Aljaža Antolina, imajo tako na vrhu lestvice zdaj šest točk prednosti pred prvima zasledovalcema, Koprom in Olimpijo. Gostitelji so bili že v izgubljenem položaju, saj so zaostajali z 0:2, potem pa je v 81. minuti Maks Barišić s »panenko« z najstrožje kazni ugnal vratarja Ažbeta Juga. V peti minuti sodniškega dodatka so imeli Koprčani priložnost za izenačenje, a je Andrej Kotnik pri strelu z glavo zadel vratnico. Vrstni red: Maribor 48, Koper in Olimpija po 42, Mura 36, Bravo 35, Domžale 34, Radomlje 26, Celje 25, Tabor Sežana 21, Aluminij 20.