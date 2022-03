Že dan pred današnjo inavguracijo novega strokovnega vodstva (na njej je manjkal le Škof) je predsedstvo RZS za novega direktorja moške članske reprezentance izbralo Kavtičnika. »Moja tokratna naloga je zelo prijetna – da izrečem veliko dobrodošlico nekdanjim vrhunskim igralcem in reprezentantom s fantastičnimi karierami, ki so zdaj v novih vlogah. Vesel sem, da si je Zorman za svoje najožje sodelavce izbral prav njih,« je na sedežu RZS danes dejal predsednik Franjo Bobinac o četverici, ki je skupaj zbrala 827 reprezentančnih nastopov in dosegla 1768 golov. Na vprašanje, zakaj se je RZS pred dvema letoma odločil za Ljubomirja Vranješa, je odgovoril: »Za Zormana je bilo takrat še prezgodaj, Žvižej je bil še preblizu igrišča, Kavtičnik pa je bil še igralec. V dveh letih se je marsikaj spremenilo, Zorman pa je bil prvi favorit za selektorja.«

Kapetan ostaja Dolenec

V zadnjih dneh in tednih je bilo veliko govora in ugibanj o sestavi Zormanovega strokovnega štaba. »Jaz sem si zaželel ta imena in pri svoji izbiri sem imel povsem proste roke, kar je največ, kar lahko ima selektor,« je pojasnil selektor Uroš Zorman. O svojih najožjih sodelavcih je 42-letnik dodal: »Z Lukom sva skupaj preživela večino reprezentančne kariere in v tem času nisva imela nobenega kratkega stika. Tudi on se je podal v trenerske vode, goji podoben slog igre in ima podobno rokometno miselnost in filozofijo kot jaz, zato se bova odlično dopolnjevala. Gorazd je poleg rokometnega znanja znan tudi kot dobrovoljček, zato z njim ne bomo imeli težav. Vid je skoraj do danes igral in bil v stiku s svetovnim rokometom, zato se bo v novi vlogi odlično znašel.«

Zorman je predstavil tudi širši (35 igralcev) in ožji seznam (22) vabljenih igralcev na priprave za nastop v kvalifikacijah za SP 2023 proti Italiji in Srbiji, na katerem je precej staroselcev, nekaj presenečenj in povratnikov. »Seznama sta moja oziroma naša skupna odločitev. In verjamemo, da je to v tem trenutku najbolje, kar premore Slovenija. Večino igralcev sem osebno poklical po telefonu, govoril z njimi, jim pojasnil razmere in jim povedal, v kakšnih vlogah jim vidim trenutno in v prihodnje. Vsi so to sprejeli zelo v redu,« meni Zorman, ki bo kapetanski trak tudi v prihodnje zaupal Juretu Dolencu. Selektor je nato pred številnimi novinarji analiziral vsakega od 35 igralcev, pri čemer je pojasnil, da vsi igrajo v dobrih ali celo vrhunskih klubih v Evropi, a je vprašanje, kateri tudi v ključnih vlogah.