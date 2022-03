Občina Logatec, civilna zaščita, Rdeči križ in Karitas so združili moči in začeli zbirati pomoč tako za begunce iz Ukrajine, ki so v nastanitvenem centru v Logatcu, kot za tiste, ki so ostali na vojnem območju. Humanitarno pomoč bodo v skladišču Rdečega križa – njegov vhod je za upravnim centrom v Logatcu – zbirali še danes, jutri in v začetku prihodnjega tedna. Kot so sporočili z občine, potrebujejo še rjuhe, brisače, plenice za različne starostne skupine, higienske potrebščine za večkratno uporabo, kot so zobne ščetke in paste, brivniki in ženski vložki, igrače, odeje, spalne vreče in oblačila. (Foto: Luka Cjuha)