Ni davka na zaseg tanka

Čeprav v Ukrajini divja vojna, je tamkajšnji finančni upravi uspelo ohraniti nekaj morda še kako dobrodošlega humorja. Po spletu so že pred časom zakrožili posnetki, kako Ukrajinci kar s traktorji s cest odvažajo ruske tanke. No, ukrajinski dacarji so zdaj sporočili, da jim za zasežene tanke in drugo opremo ne bo treba plačati davka, novopridobljeno premoženje pa prav tako ne bo šlo v dohodninsko napoved.