Med političnimi napadi in statističnimi podatki

Ob sredini otvoritvi sodnega leta je čast prvega govorca pripadla predsedniku republike Borutu Pahorju. Obkrožen s črnimi togami se je zlil z večino in z resnim obrazom povedal, da pripisuje sodstvu in vladavini prava velik pomen. Delo sodstva je ocenil za pomembno in nenadomestljivo. In odšel. Ob otvoritvah sodnega leta Pahor vedno odide prvi. Že pred govori najvišjih predstavnikov pravosodja, ne le pred strežbo kanapejev.