Stroko izključili iz odločanja o sežigalnicah

Čeprav zdravniki in okoljevarstveniki opozarjajo, da bi moralo umeščanje sežigalnic odpadkov v prostor temeljiti na široki strokovni in družbeni razpravi, se zdi, da so lokacije sežigalnic že bolj ali manj izbrane. Ministrstvo je pri tem izhajalo predvsem iz interesa občin, in ne iz tega, kje bi bila njihova postavitev najvarnejša.