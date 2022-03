V Lillehammerju na Norveškem se je še enkrat več izkazalo, kako izenačena je karavana svetovnega pokala pri fantih. V »laboratorijskih« razmerah, kakšne so bile danes na olimpijski skakalnici, se razmerje moči hitro menja. Žal je to najbolj na svoji koži občutil Žiga Jelar, ki je bil najdaljši v poskusni seriji, v prvi pa se je nato z manjšo napako komaj prebil v finale.

Prva serija sicer še zdaleč ni bila tako spektakularna kot druga. Žirija se je ob praktično brezveterju odločila za dokaj nizko zaletno mesto, kar je pomenilo, da so skakalci dosegali zelo podobne daljave in nihče ni poletel ravno v dno. Najbolje je vseeno skočil vodilni v svetovnem pokalu Japonec Rjoju Kobajaši, ki si je priboril 6 desetink točk pred Avstrijcem Stefanom Kraftom. Tretji Karl Geiger je zaostajal že 3,8 točke. Takoj za najboljšo trojico pa je bil že Cene Prevc, ki je napadal svoje druge stopničke v svetovnem pokalu. srednji izmed bratov Prevc je skočil 132 m in je za stopničkami zaostajal že 5,8 točke. Preostali tekmovalci so bili tesno skupaj. Na 11. mestu je bil Timi Zajc, 15. Anže Lanišek, 22. Lovro Kos in na 28. Jelar. Finale je s ponesrečenim skokom zgrešil Anže Semenič, ki je bil 49.