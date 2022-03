Strokovnjaki in ministrstvo svarijo pred nepotrebnim uživanjem jodovih tablet

V Lekarni Ljubljana so za STA pojasnili, da so v zadnjih dneh zaznali nekaj vprašanj uporabnikov glede tablet s kalijevim jodidom, ki se uporabljajo za zaščito v primeru jedrskih nesreč. Ob tem na ministrstvu za zdravje in v UKC Ljubljana ljudi svarijo, naj omenjenih tablet ne uživajo po nepotrebnem, saj lahko s tem škodijo svojemu zdravju.