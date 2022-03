Prenovljen Mestni trg v Škofji Loki bo ravnovesje starega in novega

Javne površine Mestnega trga in Klobovsove ulice v Škofji Loki čaka celovita prenova. Osrednji trg v mestu in eden najbolj prepoznavnih trgov v državi bo dobil podobo, ki bo spominjala na nekdanjo. Prebivalci so prenove veseli, a jih skrbi, kako dolgo bodo imeli pred svojimi pragovi gradbišče.