Z novim skladom SCV Technology Fund III, katerega investicijska sredstva znašajo 70 milijonov evrov, bo South Central Ventures investiral v tehnološka podjetja z zahodnega Balkana, ki so v zgodnjih fazah razvoja in potrebujejo sredstva za preboj na mednarodne trge. Kot poudarja mag. Jure Mikuž, partner v družbi South Central Ventures, gre za evolucijo dosedanje strategije South Central Ventures z dodatkom slovenskega trga, ki doslej ni bil neposredno pokrit. »Slovenija spada med razvitejše države v regiji, prednosti njenega tehnološkega podjetništva sta predvsem število uspešnih tehnoloških podjetij in izvozna usmerjenost podjetnikov. Trdno verjamemo v strategijo nalaganja v bodoče tehnološke zmagovalce s področja celotne regije, iz katere prihaja vedno več prebojnih tehnoloških podjetij. Uspešne naložbe iz predhodnega ENIF-sklada potrjujejo pravilnost našega pristopa.«

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, dodaja, da izpolnjujejo svojo strategijo digitalizacije, med drugim tudi z vključevanjem v ekosistem tehnoloških podjetij v Sloveniji in tudi v širši regiji. »Vstop v SCV Technology Fund III nam omogoča, da postanemo pomemben sestavni del tega okolja in obenem plemenitimo svoja naložena sredstva.« Michael Parry, namestnik direktorja Venture capital & private equity funds, EBRD, pri tem komentira, da je pospeševanje digitalnega prehoda pomembna prednostna naloga EBRD in South Central Ventures je dragocen partner pri razvoju ekosistema inovacij v jugovzhodni Evropi. »Veseli nas, da smo del njihovega novega sklada, in upamo, da bomo lahko skupaj zgradili odlična tehnološka podjetja v regiji.«

South Central Ventures je prav tako pridobil prostovoljni tržni potni list, ki ga ponuja uredba Evropskega sklada tveganega kapitala (EuVECA) kvalificiranim upravljalcem skladov v Evropski uniji. V praksi to med drugim pomeni višje kriterije pri upravljanju premoženja, ki vključujejo tudi okoljske, socialne in upravljalske dejavnike (ESG-dejavniki). V zagonsko podjetje investirajo v fazi, ko ima podjetje že razvit produkt in potrebuje sredstva za hitrejši razvoj prodajne funkcije.