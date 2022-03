Če smo že pri statistikah, lahko povemo, da je njihovo najljubše oblačilo kapucar, najljubša barva pa vijoličasta. »Vemo recimo tudi, da je najpogostejše partnerjevo ime pri nas Matic,« dodajajo.

V prihodnosti nas čaka, da bomo videli oglas za kolo, preden si ga bomo sploh zaželeli kupiti. Umetna inteligenca bo na podlagi razpoloženja, preteklih nakupnih navad in tega, kaj počnejo kolegi, znala predlagati prave stvari v pravem trenutku.

Preden bomo prišli do tja, pa nas čaka še nekaj dela. Večina slovenskih podjetij še vedno zaostaja na področju digitalizacije. Korona nam je sicer dala hipen pospešek, ob prvi priložnosti pa s(m)o se spet vrnili v stare preverjene tirnice. Podjetjem odsvetujemo skakanje s trenda na trend. Naj se raje osredotočijo na gradnjo čvrstega temelja, sestavljenega iz aktivnosti, ki preverjeno delujejo že leta in nič ne kaže, da bodo v prihodnosti nehale.

Podjetja morajo dati prednost tistim, ki si upajo. Še v vsakem podjetju, s katerim smo se srečali, smo naleteli na digitalnega ambasadorja. »Frika«, ki uporablja vse »gadžete« in pozna zadnje pristope. Žal je običajno v manjšini in brez podpore vodstva in tako je njegova misija običajno obsojena na neuspeh.

Po 15 letih konjunkture pričakujemo, da se bo v bližnji prihodnosti zgodila korekcija trga. Zato trenutno delujemo zelo pragmatično. Še naprej si želimo rasti, ampak zelo zmerno, da imamo čas razvijati kulturo kakršno si želimo imeti, in vzpostavljati procese, ki nas podpirajo. Naša panoga bo v obdobju gospodarske rasti še naprej cvetela. Ko pa se bodo gospodarski kazalniki obrnili navzdol, bomo v velikih težavah, ker je marketing strošek, ki ga podjetja med prvimi zmanjšajo.

Čakata nas vstop na tuje trge in širitev našega storitvenega portfelja, s katerim bomo zaokrožili našo ponudbo in še bolje servisirali naše poslovne partnerje. Obenem želimo še naprej razvijati svojo kulturo v novem hibridnem modelu dela.

Ugotovili smo namreč, da remote work zelo zmanjša število spontanih interakcij, ki jih imajo sodelavci med sabo. Zato načrtno vpeljujemo aktivnosti, s katerimi bomo poskrbeli, da se bomo načrtno družili in srečevali tako znotraj kot zunaj delovnega časa ter tako še naprej ostali povezani.

Sami Madwise vidimo kot platformo za ustvarjanje. Za vsakega sodelavca poskušamo najti delo, v katerem je lahko najboljša verzija sebe. S tedenskimi refleksijami, ki jih izvajajo vsi sodelavci, delamo na tem, da smo vsak teden boljši. Enkrat na mesec na »all hands« srečanju skupaj nastavimo kompas in preverimo, ali se še vedno premikamo v pravo smer. Vse finančne podatke sproti transparentno delimo, da vsi vedo, kako nam gre. Deset odstotkov ustvarjenega dobička pa si razdelimo in se tako nagradimo za dobro delo.

Najbolj zaslužna je odprta komunikacija. Iskreno se zanimamo drug za drugega. Povemo si, ko nekdo nečesa ne ve ali ne zmore. Na našem #wall_of_awesomenss« slack kanalu redno izpostavljamo dobro delo. Ne pozabimo si povedati niti, kje imamo še priložnosti za izboljšavo. Skupaj praznujemo male zmage in izvajamo AAR (after action review), kadar stvari ne gredo po načrtu in se skušamo iz njih nekaj naučiti. Izvajamo redne sestanke 1:1, tako imamo priložnost graditi odnose in se razvijati.

Ideje, v katere verjamemo, pristope, ki se jih poslužujemo, in projekte, pri katerih delamo, jasno komuniciramo in predstavljamo. Tako nas novi potencialni sodelavci najlažje spoznajo, začutijo in ugotovijo, ali smo mesto, kjer bi želeli nadaljevati svojo kariero. Kandidati, ki se prijavljajo, pogosto povedo, da so dobili priporočilo, slišali dobro besedo o nas ali pa jih je pritegnila naša komunikacija na družbenih omrežjih.

Že ob prvem valu korone smo se odločili, da zaščitimo zdravje naših sodelavcev, in začeli delati od doma. Zaradi vzpostavljenih procesov in orodij v oblaku, ki jih uporabljamo, je bil prehod relativno enostaven. Med delom od doma pa smo ugotovili, da nam tak način ustreza, zato že nekaj časa delamo hibridno. En dan na teden je namenjen delu v pisarni, preostale štiri pa vsi delamo od doma.

Stavimo na digitalne kanale in osredotočenost na kupca. Ko enkrat razumemo svojega kupca in njegovo »bolečino«, vemo, kaj moramo početi, da postanemo relevantni zanj. Ni nam treba več ugibati, ali uporablja digitalne kanale, ugotoviti moramo le še, katere.