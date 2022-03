Nepreslišano Kozma Ahačič dr. slovenistike urednik portala Fran

Brezumno dejanje trenutne ruske politike je to željo spremenilo v borbo Ukrajincev za preživetje, za svojo domovino, in v grožnjo številnim drugim sosednjim državam. Norosti te vojne se na srečo zaveda vedno več prebivalcev Ruske federacije. Vedno manj se jih bo balo in zato molčalo, informacije bo v internetni dobi težko dolgo skrivati pred množicami. Izjave ruskih intelektualcev in umetnikov proti Putinu in njegovi politiki; moč prebivalcev Rusije, da dolgo potrpijo, a nato naredijo bliskovito spremembo; poznavanje svetlih trenutkov ruske zgodovine, kulture in književnosti – vse to nam je lahko v tolažbo, ko po štirih stoletjih in pol znova eno za drugim doživljamo besede iz Dalmatinovega molitvenika. In čeprav smo izčrpani od epidemije in naveličani ozračja prežečih puntov, je vojna najhujša med njimi. Delo