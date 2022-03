Javna ovadba zoper odgovorne v dveh ministrstvih

V pismu bralca z naslovom »Gorje zakonitosti pod Janševima ministroma« (objavljenem pred nekaj dnevi v Dnevniku in v Delu) sem na kratko opisal komaj verjetno početje notranjega in celo socialnega (!) ministrstva te domnevno »pravne in socialne države«, ki sedemčlanski družini kar za sedem mesecev noče izplačati pripadajoče ji denarne pomoči, nujne za njeno preživetje, nato pa ji država še uradno zagrozi z vdorom v stanovanje »ob asistenci policije« za izvedbo rubeža zaradi dolga 280 evrov za šolsko malico otroka v tistih mesecih, ko jim je ta ista država (nezakonito!) odvzela sredstva, iz katerih bi to mogli plačati. Pismo sem končal z vprašanjem, ali bi namesto tega morda kdo ob asistenci policije (ker so bila to kazniva dejanja) raje pospremil brezdušne birokrate in njihove ministre tja, kamor spadajo – torej pred sodišče.