In potem (presenečeno jezen) pričakujem odgovor na vprašanje, kaj takega se je zgodilo, da Marcel ni dobil svoje priložnosti. In čakam. Nič. Že neštetokrat prevrteni (v glavnem isti) posnetki in nekaj novic, ki smo jih ujeli že pri poročilih ob 19. uri. Zaradi tega se pač ne posega v napovedano programsko shemo, si mislim…

No, potem pa le dočakam… V oddajo, v celoti namenjeno ukrajinski krizi, »nepričakovano« pride premier in začne klasično samopromocijo in samohvalo. Poslušam izkušenega stratega, ki deli nasvete in kritike nesposobnim Rusom in jim napoveduje popoln zlom. Ne pozabi seveda povedati, da bodo nekateri Rusi dobro kasirali zaradi napada na Ukrajino, in v trenutku se mi prikaže ubogi Rudolf Moge z nalomljeno hrbtenico zaradi raziskovanja kriminalne preprodaje orožja bratskim narodom po osamosvojitvi. Seveda je sam (Moge) kriv, da fizično ni zdržal pritiska, naj si pogleda raje neuničljivega predsednika vlade, ki (kljub pretežkemu orožarskemu nahrbtniku) strumno koraka proti Evropi in ta ga z odprtimi rokami in denarnicami željno čaka. Covid je pozabljen, maske so padle (dobesedno!), naj živi nova priložnost za dokazovanje »državniških« sposobnosti…

Ampak videlo se je iz letala, da premier ni prišel v studio zaradi ubogih Ukrajincev. Jasno je bilo tudi, da oddaja ni nastala v tistem trenutku, zaradi nekih novih izrednih dogodkov, temveč je bilo vse pripravljeno mnogo prej… Jasno! Do volitev je manj kot dva meseca in treba je izkoristiti vsako priložnost za promocijo stranke in njenega liderja. Od dvaindvajsetih minut »gostovanja« v oddaji, namenjeni Ukrajini, je Janša polovico časa namenil uspehom svoje vlade. Staričeva je nekaj poskušala, a jo je v tem drugem delu nastopa premierja hitro odnesel slap slovospevov o gospodarski uspešnosti in tem, da bomo Evropi že pokazali, kakšna gazela da je in še bo Slovenija…

Res je tragično, da novinarji RTV še niso dojeli sporočila, ki jim ga je v črno oblečena Tanja Gobec prebrala ob svoji zadnji oddaji Politično. Mrcvarjenje zadnjih upornikov na javni RTV je podobno ukrajinski zgodbi in samo sprašujem se, kako bo odreagiral inteligentni Marcel Štefančič na to vladarjevo provokacijo. Nič ne dvomim, da bo naslednji na vrsti Tilen Artač in njegov Kaj dogaja. Potem pa lahko mirno pustimo TV-sprejemnike ugasnjene in počakamo, da pridejo po nas…

No pasaran! Vsi zdravorazumski Slovenci, na volitve!

Srečo Knafelc, Krvava Peč