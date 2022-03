Še trije tedni ostajajo do konca svetovnega pokala v alpskem smučanju. Izjemno izenačen boj se obeta v ženski konkurenci, saj Američanka Mikaela Shiffrin in Slovakinja Petra Vlhova v boju za veliki kristalni globus vstopata na zadnjih osem tekem točkovno povsem poravnani. Delnice višje kotirajo pri Slovakinji, ki je v Pekingu postala olimpijska slalomska prvakinja, medtem ko je Američanka doživela olimpijski polom. Manj stresno se v boju za veliki kristalni globus v moški konkurenci počuti Marco Odermatt, ki je svoje delo opravil že pred sklepnimi tekmami, saj ima Švicar v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem Aleksandrom Aamodtom Kildejem kar 375 točk prednosti.

Moške na Norveškem že danes čaka prva preizkušnja od treh v hitrih disciplinah. V Kvitfjellu se bodo pomerili na dveh smukih (danes zaradi odpadlega v Beaver Creeku) in superveleslalomu. Izjemno zanimiv boj se obeta za mali smukaški kristalni globus, saj vodilno četverico loči le 44 točk. Rdečo majico vodilnega bo danes nosil Aleksander Aamodt Kilde (445 točk), sleči pa mu jo bodo skušali Švicarja Beat Feuz (437) in Marco Odermatt (401) ter Avstrijec Matthias Mayer (402). Tudi Italijan Dominik Paris (356) bi se lahko z dvema vrhunskima uvrstitvama v Kvitfjellu vmešal v boj za smukaško zmago. Spomnimo, da je bil na zadnjem in najprestižnejšem smuku v Pekingu najhitrejši Beat Feuz.

Slovensko alpsko smučanje ima na Kvitfjell krasne spomine. Pred petimi leti je namreč Boštjan Kline na smuku dosegel svojo edino zmago svetovnega pokala. Da mu teren na Norveškem ustreza, je Mariborčan potrdil dan pozneje, ko je bil na drugem smuku v sezoni 2016/17 sedmi. Po drugi strani ima Štajerec na edino norveško prizorišče svetovnega pokala v alpskem smučanju slabše spomine, ko pomisli na zadnji tekmi, ki sta se zgodili predlani tik pred popolnim športnim zaprtjem. Na dveh smukih je namreč zasedel 59. in 51. mesto. Za zdaj kaže, da je bil Kline tedaj na najnižji točki v karieri, saj se je odtlej njegova rezultatska krivulja obrnila navzgor, vrhunski uvrstitvi pa je dosegel tudi na obeh kasnejših velikih tekmovanjih, ko je bil na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo 15., na olimpijskem smuku v Pekingu pa deseti. Sijajen je bil na obeh treningih, saj je bil na prvem tretji, na drugem pa peti. Po več kot mesečnem premoru se na tekme vrača Martin Čater. Celjan je bil januarja morda celo v najboljši formi na svoji športni poti, a se je tik pred odhodom v Peking okužil s koronavirusom in izpustil olimpijske igre.

Tekme v Kvitfjellu bodo čustvene za domačo reprezentanco. Na njih bo zadnjič tekmoval Kjetil Jansrud. Norvežan je dobil 23 tekem svetovnega pokala, se 55-krat uvrstil na zmagovalni oder, bil olimpijski prvak (superveleslalom leta 2014 v Sočiju) in tudi svetovni (smuk leta 2019 v Äreju). Na spletnem omrežju je Kjetil Jansrud čustveno zapisal: »Sobotni smuk bo moja zadnja tekma v karieri. Kvitfjell sem izbral, ker sem tu leta 2012 dosegel prvo zmago, poleg tega pa vsako leto tekmoval v prisotnosti svoje družine, prijateljev in podpornikov. V težkih trenutkih, ki jih živimo, je moja športna upokojitev nepomembna. Moje misli so usmerjene k ukrajinskemu narodu. Ostanite močni!«