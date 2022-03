V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) nadaljujejo priprave na stavko, ki je napovedana za sredo, 9. marca. Z njo med drugim zahtevajo dvig plač v spodnji tretjini plačne lestvice in plačilo povečanih delovnih obremenitev ter ovrednotenje tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Stavka bo preklicana le, če se bodo z vlado pravočasno dogovorili o stavkovnih zahtevah, je poudaril Štrukelj.

»Želimo si dogovora z vlado. Če ga ne bo, stavka 9. marca bo. Zanjo se je odločilo več kot 37.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,« je poudaril Štrukelj. Pri tem je spomnil, da odločitev o stavki še nikoli ni dobila takšne podpore v dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Po njegovih besedah je stavka razglašena na ravni dejavnosti vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da lahko stavkajo tudi zaposleni na tistih šolah in vrtcih, kjer niso izglasovali stavke oz. morajo ravnatelji teh šol tistim, ki so se za stavko izrekli, to možnost dopustiti in temu prilagoditi organizacijo dela. Takšnih je približno 70 vzgojno-izobraževalnih zavodov, medtem ko so stavko večinsko podprli v več kot 600, je navedel.

Vrtci izjemoma odprti za tiste otroke, ki jim starši ne bodo mogli sami zagotoviti varstva

Glede poteka stavke je Štrukelj pojasnil, da bodo 9. marca šole in vrtci zaprti, izjemoma pa je predvideno izredno varstvo v vrtcih za tiste otroke, ki jim starši ne bodo mogli sami zagotoviti varstva. V Svizu so za vrtce in osnovne šole pripravili tudi sporočilo za starše o poteku stavke.

Štrukelj je dejal, da vlada doslej niti »z eno črko« ni odgovorila na njihove stavkovne zahteve. To po njegovem kaže na podcenjujoč odnos vlade do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, opozoril pa je tudi na vladna dvojna merila pri vrednotenju dela v javnem sektorju. »Zakaj se je v zdravstvu mogoče pogajati, v šolstvu pa ne,« je med drugim poudaril.

Ob tem pa je znova zavrnil navedbe vlade, da stavka ne bo plačana. Po Štrukljevih navedbah se namreč njihove zahteve vežejo na kršitve podpisanih dogovorov in če delodajalec te krši, mora stavko plačati. Ob tem je spomnil, da je Sviz maja lani z vlado podpisal dogovor o skupnem iskanju rešitev za najmanj plačane v vzgoji in izobraževanju.

»Vlada doslej ni pripravila niti enega predloga rešitev za dvig plač v spodnji tretjini plačne lestvice. To je kršitev dogovora, zato mora vlada plačati stavko. O tem ni nobenega dvoma,« je poudaril Štrukelj.

Na novinarski konferenci so svoja stališča predstavili tudi nekateri zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Poudarili so, da je njihovo delo podvrednoteno in slabo plačano.

Sviz je po novinarski konferenci v sporočilu za javnost opozoril, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nezakonito posega v pravico zaposlenih do stavke. Pridobili so namreč okrožnico, ki jo je ministrstvo danes naslovilo na vzgojno-izobraževalne zavode ter v kateri od javnih vrtcev in šol ter vseh stavkajočih zahteva, da na dan stavke zagotavljajo minimum delovnega procesa. To pomeni varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov, in sicer ves poslovalni čas vrtca oziroma šole.

Po mnenju Sviza je ministrstvo s to zahtevo preseglo svoja zakonska pooblastila in pristojnosti, saj zagotavljanje minimuma delovnega procesa za zaposlene v vzgoji in izobraževanji ni predvideno ne z zakonom o stavki niti z drugo področno zakonodajo. Spomnili so, da je pravica do stavke zagotovljena z ustavo, prav tako vzgoja in izobraževanje po veljavni zakonodaji in mednarodnih konvencijah ne sodita med dejavnosti posebnega družbenega pomena, kjer je stavka dopustna le, če se zagotovi minimum delovnega procesa.

Sviz je ministrstvo pozval, naj nemudoma prekliče navodilo ravnateljem, s katerim, kot so zapisali, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju omejuje pravico do stavke. Kot so zapisali, je okrožnico ministrstva mogoče razumeti zgolj kot zavajanje in je namenjena izključno ustrahovanju tistih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so se odločili za stavko.