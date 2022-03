Ko makroekonomisti premagajo vojaka Putina

Včeraj sem razlagal študentom, kako pomembno je dobro znanje makroekonomije in kako so v tej tragični ukrajinski agresiji makroekonomisti premagali vojaškega stratega Vladimirja Putina. In da če bi ruski predsednik zdaj prisluhnil makroekonomistom, bi se po hitrem postopku odločil za »častni umik« iz Ukrajine.