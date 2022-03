Razlog za Mücksteinov odstop naj bi bili po poročanju avstrijskih medijev njegovo nezadovoljstvo zaradi zadnjih odločitev avstrijske vlade glede pandemije covida-19. Sam naj se tudi ne bi strinjal z odpravo skoraj vseh ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom 5. marca.

V izjavi za javnost, v kateri je sporočil svoj odstop, je avstrijski minister za zdravje dejal, da se je za ta korak odločil, ko je spoznal, da kot minister ne more več delovati stoodstotno in uresničevati vseh zahtev, ki si jih je zadal. Veliko breme so bile zanj in za njegov družino tudi stalne grožnje nasprotnikov protikoronskih ukrepov in obveznega cepljenja proti covidu-19. »Razjeda te, ko mora policija 24 ur na dan varovati tvoje lastno stanovanje in lahko hišo zapustiš samo pod policijskim varovanjem,« je dejal minister.

47-letni Mückstein, ki je sam zdravnik, je 19. aprila lani na čelu avstrijskega ministrstva za zdravje nasledil Rudolfa Anschoberja, ki je po več kot letu dni pandemije covida-19 odstopil iz zdravstvenih razlogov. V manj kot letu dni ministrovanja je bil Mückstein minister za zdravje kar pod tremi avstrijskimi kanclerji: Sebastianom Kurzom, Alexandrom Schallenbergom in Karlom Nehammerjem.

62-letni Rauch velja za starosto avstrijskih Zelenih, ki so v koalicijski vladi skupaj z ljudsko stranko. Njegova soproga je zdravnica in političarka iz vrst avstrijskih opozicijskih socialdemokratov (SPÖ) Gabriele Sprickler-Falschlunger.

Avstrijska opozicija je že kritizirala zadnje spremembe v avstrijski vladi. Predsednica SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagnerse je vprašala o smiselnosti menjav sredi dveh kriz in menila, da so spremembe v nasprotju s stabilnostjo. Podobno je menila tudi predsednica Neosa Beate Meinl-Reisinge, ki je izrazila obžalovanje, da bo v času pandemije Avstrija sedaj dobila že tretjega ministra za zdravje. Opozicijo tudi moti, da Rauch ne prihaja iz medicinske stroke.

Vodja svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je ocenil, da gre za »kadrovski taktični manever«, s katerim si želi vlada, ki je po njegovih besedah v celoti pogrnila pri obvladovanju pandemije, ponovno pridobiti »nekaj naklonjenosti«.