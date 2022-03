To pomeni, da je približno 295.000 oseb živelo v gospodinjstvih z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, si finančno ni moglo privoščiti vsaj sedmih od 13 elementov materialne in socialne prikrajšanosti ali je živelo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo.

Najbolj ranljivih, ki so bili hkrati izpostavljeni vsem trem oblikam socialne izključenosti, je bilo v letu 2020 0,3 odstotka ali približno 7000. To je za 0,2 odstotne točke ali približno 2000 oseb manj kot po prejšnji metodologiji.

Po navedbah urada bo kazalnik za stopnjo tveganja socialne izključenosti, ki se je uporabljal za spremljanje doseganja ciljev strategije EU do leta 2020, od leta 2021 za vse države EU izračunan po nekoliko spremenjeni metodologiji. Uporabljal se bo za spremljanje doseganja ciljev strategije EU do leta 2030.

Stopnja tveganja revščine ostaja 12,4-odstotna

V novi metodologiji je izmed treh kazalnikov, iz katerih se izračuna stopnja tveganja socialne izključenosti, stopnja tveganja revščine ostala nespremenjena in znaša 12,4 odstotka. Stopnjo resne materialne prikrajšanosti so nadomestili s stopnjo resne materialne in socialne prikrajšanosti, stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti pa se po novem izračunava po nekoliko spremenjeni metodologiji.

V izračun stopnje resne materialne in socialne prikrajšanosti je vključenih šest elementov materialne prikrajšanosti iz opisa kazalnika po prejšnji metodologiji in dodatno sedem novih. Stopnja resne materialne in socialne prikrajšanosti je torej po novem odstotek oseb, ki si ne morejo privoščiti vsaj sedmih od 13 elementov prikrajšanosti.

Ti elementi so redno plačilo hipoteke ali najemnine, redni stanovanjski stroški in odplačevanje kreditov, primerno ogrevano stanovanje, poravnava nepričakovanih izdatkov, mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan, enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva in osebni avtomobil.

Med 13 elementi prikrajšanosti so nadalje zamenjava obrabljenega ali poškodovanega pohištva, zamenjava ponošenih oblačil z novimi, vsaj dva para primernih čevljev za različne vremenske pogoje, druženje s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali obroku vsaj enkrat na mesec, redno udeleževanje plačljivih prostočasnih aktivnosti in vsakotedenska poraba manjšega zneska denarja zase, prav tako pa tudi dostop do interneta od doma.