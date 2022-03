Potem ko je vodja ruskih pogajalcev Vladimir Medinski sporočil, da začetek pogovorov pričakuje okoli 13. ure po srednjeevropskem času, se ta še niso začela, je pa ukrajinska delegacija na twitterju sporočila, da so na poti s helikopterji.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je ob tem objavil fotografijo, na kateri je v helikopterju skupaj s poslancem Davidom Arahamijo, vodja poslanske skupine predsednikove stranke Služabnik naroda.

Arahamija je na Facebooku sporočil, da je njihov cilj zagotoviti humanitarne konvoje, in sicer v času, ko so ruske enote napredovale prvi teden invazije na Ukrajino in zavzele prvo veliko mesto Harkov.

»Na dnevnem redu bodo najmanj humanitarni koridorji. Več bo odvisno od okoliščin,« je zapisal in napovedal začetek pogajanj na belorusko-poljski meji čez dve uri, torej okoli 15. ure po srednjeevropskem času.

Sprva je bil drugi krog pogajanj delegacij Moskve in Kijeva, na katerih naj bi govorili tudi o prekinitvi ognja v Ukrajini, predvidena za sredo zvečer. Ruska delegacija je nato že v sredo popoldne prispela na dogovorjeno lokacijo v Belorusiji in zdaj čaka na sogovornike z Kijeva. Ves čas pa je izražala prepričanje, da bo do pogajanj prišlo.

Vodja ruske delegacije, svetovalec Kremlja Vladimir Medinski je dejal, da so na mizi trije dosjeji, ki se nanašajo na »vojaško-tehnični vidik, humanitarni ter mednarodni in tudi politični«. V sredo pa je nakazal, da se bodo pogovori osredotočili na vidike, potrebne za »prekinitev ognja«.

Prvi krog pogajanj v ponedeljek zvečer sicer ni prinesel rezultatov, sta pa se strani načeloma dogovorili za drugi krog pogajanj.

Ukrajina zahteva takojšnjo prekinitev ognja in umik ruskih sil.

Rusija svojih zahtev ni navedla, pravi pa, da želi »demilitarizirati« in »denacificirati« svojo sosedo, s čimer namiguje, da želi kapitulacijo Ukrajine in konec sedanjih oblasti, ki jim očita spodbujanje domnevnega »genocida« nad rusko govorečim prebivalstvom.

IAEA kritizira ruski prevzem ukrajinskih jedrskih elektrarn

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je danes sprejela resolucijo, v kateri je obžalovala in kritizirala dejanja Rusije v Ukrajini, vključno z nasilnim prevzemom nadzora nad ukrajinskimi jedrskimi elektrarnami, saj da so ta bistveno povečala tveganje jedrske nesreče z mednarodnimi posledicami.

Ukrepi Rusije v Ukrajini »so povzročili in še naprej povzročajo resne in neposredne grožnje varnosti in zaščiti ukrajinskih jedrskih objektov ter tamkajšnjega civilnega osebja«, je zapisano v resoluciji.

Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je že v sredo na izrednem zasedanju organizacije pozval k takojšnji prekinitvi spora in opozoril, da je vojna najslabši scenarij za zagotovitev varnosti in zaščite ukrajinskih jedrskih objektov.

Ukrajina ima na svojem ozemlju štiri delujoče jedrske elektrarne, ki zagotavljajo približno polovico električne energije v državi, in številna skladišča jedrskih odpadkov. Po navedbah IAEA so ruske enote prevzele nadzor nad jedrsko elektrarno v Zaporožju, največjo jedrsko elektrarno v Ukrajini, in zasedle opuščeno elektrarno v Černobilu.

Med spopadi sta bili poškodovani še dve elektrarni, v katerih se skladiščijo jedrski odpadki, vendar se radioaktivno sevanje ni sprostilo.

Resolucija je bila sprejeta z veliko večino, saj jo je podprlo 28 držav, proti pa sta glasovali le Rusija in Kitajska. Senegal, Južna Afrika, Vietnam, Pakistan in Indija so se glasovanja vzdržali.