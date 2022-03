Na mesečni ravni so se januarja v območju z evrom najbolj zvišale cene v energetskem sektorju, in sicer za 11,6 odstotka. Cene dobrin za vmesno porabo so bile višje za 2,7 odstotka, cene trajnih potrošnih dobrin za 2,2 odstotka, cene netrajnih potrošnih dobrin za 1,6 odstotka, cene investicijskih dobrin pa za 1,5 odstotka. Cene industrijskih izdelkov brez upoštevanja energije so zrasle za 2,2 odstotka.

V EU so cene v energetskem sektorju zrasle za 10,7 odstotka, cene dobrin za vmesno porabo za 2,7 odstotka, cene trajnih potrošnih dobrin za 2,1 odstotka, cene netrajnih potrošnih dobrin za 1,5 odstotka in cene investicijskih dobrin za 1,4 odstotka. Na ravni EU so tako cene industrijskih izdelkov brez upoštevanja energije porasle za dva odstotka.

Največjo rast cen industrijskih proizvodov na mesečni ravni so beležile Romunija (+12 odstotkov), Belgija (+10,2 odstotka) in Slovaška (+8,7 odstotka). Padec cen so zabeležile Irska (-11,4 odstotka), Švedska (-0,7 odstotka), Luksemburg (-0,3 odstotka) in Finska (-0,2 odstotka). V Sloveniji so se cene v tej primerjavi januarja povišale za 2,5 odstotka.