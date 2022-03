Teksaška lahka nafta, ki bo dobavljena aprila, se je do poldneva po singapurskem času podražila za 3,96 dolarja na 114,56 dolarja za 159-litrski sod. Tekom trgovanja je vrednost dosegla tudi 114,99 dolarja, kar je najvišja vrednost po letu 2008, navaja dpa. Aprilske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so šle navzgor za 3,79 dolarja na 116,72 dolarja.

Ruski napad na Ukrajino na naftnih trgih povzroča veliko skrbi glede oskrbe z nafto. Rusija je namreč ena največjih svetovnih proizvajalk in izvoznic te surovine. Trgovci se trenutno izogibajo tamkajšnji ponudbi, deloma zaradi strahu pred sankcijami velikih gospodarstev, kot so ZDA. To zvišuje cene drugih vrst nafte. Poleg tega obstaja bojazen, da bi prišlo do popolne izgube dobave iz Rusije zaradi prepovedi uvoza v drugih državah ali prepovedi izvoza v Rusiji, še poudarja dpa.

Članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte Opec+ so se na sredinem zasedanju odločile, da nadaljujejo politiko počasnega povečevanja proizvodnje nafte. Aprila jo bodo tako povečale za 400.000 159-litrskih sodov dnevno oziroma toliko kot minule mesece.

Tudi cene plina v Evropi se danes še zvišujejo. Za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo v aprilu je bilo treba okoli 8.40 odšteti 183 evrov za megavatno uro, kar je 10,55 odstotka nad izhodiščem. Cene plina dnevno precej nihajo, v ponedeljek je bilo treba za megavatno uro ob koncu trgovanju odšteti nekaj manj kot 97,66 evra.