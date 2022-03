Oklahoma, ki je predzadnja za zahodnem delu lige, je pripravila veliko presenečenje in ugnala Nikolo Jokića, ta je dosegel 22 točk, 16 skokov in štiri podaje, ter njegove soigralce v Denverju.

Ena najbolj zanimivih tekem večera je bila v Milwaukeeju, kjer je Jrue Holiday s polaganjem 1,9 sekunde pred koncem zagotovil zmago Bucks. Branilci naslova prvaka so tako nadoknadili 14 točk razlike proti najboljši ekipi vzhodnega dela lige in premagali Miami Heat s 120:119.

Milwaukee je z delnim izidom 21:6 v odločilnem delu končal niz štirih zmag Miamija. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je s skokom in ujeto žogo omogočil zadnji met domačih, je zbral 28 točk, 17 skokov in pet podaj, četudi je že kmalu zašel v težave zaradi osebnih napak. Khris Middleton je dodal 26 točk, Holiday pa 25 za četrto ekipo vzhodnega dela lige. Na drugi strani je bil v napadu najbolj učinkovit Tyler Herro s 30 točkami.

Pred Milwaukeejem sta na lestvici še tokrat prosti Chicago in Philadelphia; 76ers so doma odpravili New York Knicks s 123:108. V celotni ligi ostajajo na čelu igralci Phoenix Suns, ki so Portland Trail Blazers nadigrali s 120:90. V Houstonu in Orlandu so igrali podaljške. Rockets so po dodatnem delu s 127:132 klonili proti Utah Jazz, četrti ekipi zahodnega dela lige. Tudi Magic so izgubili doma, Indiana Pacers so zmagali s 122:114.