Rusija in Belorusija izključeni iz paraolimpijskih iger, ugasnil do Kremlja kritičen radio Eho Moskve

Rusija in Belorusija sta izključeni iz zimskih paraolimpijskih iger v Pekingu, so iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) sporočili dan pred odprtjem največjega športnega tekmovanj invalidov. Priljubljen, do Kremlja kritičen, radio Eho Moskve bo prenehal delovati, pa je sporočil odgovorni urednik Aleksej Venediktov.