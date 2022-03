»V GBC Slovenija smo se tokrat osredotočili na kopalnice, zanimiva predavanja pa so obsegala vse vidike – od projektiranja in arhitekture kopalnic, njihovega umeščanja v objekte, načrtovanja inštalacij, uporabe trajnostnih materialov ter zaključnih slojev za tla in stene do načrtovanja in izbire kopalniške opreme in pohištva,« je ob zaključku izobraževanja poudaril predsednik združenja dr. Iztok Kamenski . »Dotaknili smo se tudi zakonodaje, ki vse bolj upošteva zahteve po dostopnosti in prilagoditvi prostorov za funkcionalno ovirane osebe, hkrati pa so v ospredju zahteve po spremembi gradnje objektov na način, da bodo ti čez dve ali tri desetletja z manjšimi posegi prilagojeni tudi starejšim uporabnikom. Med predavatelje smo povabili tudi snovalce kopalnic v največji leseni stavbi v Sloveniji, ki so jo v Izoli dokončali novembra lani. Način projektiranja in izvedbe kopalnic je njihovim raziskovalcem predstavljal poseben izziv – in čeprav je lesena konstrukcija za mokre prostore potencialno problematična, so vse težave uspešno rešili. Prav tako pomembno za načrtovalce kot za uporabnike je čiščenje in vzdrževanje kopalnic. Dejstvo je, da so kopalnice kot prostor v razvoju že stoletja, zdaj pa se jim s poudarkom na kakovosti bivanja prav v zadnjih letih posveča vse več pozornosti. Izobraževanje smo sklenili z zanimivimi zgodovinskimi utrinki, kako so se kopalnice postopoma razvijale iz naravnih kopališč, ki so jih naši predniki koristno uporabljali že pred pet tisoč leti, vključno z razvojem sanitarij in opreme. Verjamemo, da bodo te vsebine, ki so s povzetki predavanj na voljo tudi na naši spletni strani (www.gbc-slovenia.si), koristile vsem, ki nas niso uspeli neposredno spremljati.«

Najintimnejši prostor

Kopalnice so v naših domovih najintimnejši prostori, ki nam ponujajo sprostitev ter želeno udobje pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih in higienskih potreb. Cilj načrtovalcev je zasnovati funkcionalen ter estetsko opremljen prostor, pri tem pa kar najbolj racionalno izkoristiti potencial prostora. Smernice za oblikovanje kopalnic določajo obstoječi predpisi in standardi, pri čemer morajo snovalci poskrbeti tudi za zagotavljanje dostopnosti in prilagoditev prostorov vsem funkcionalno oviranim osebam, od gibalno oviranih, slepih in slabovidnih do gluhih in naglušnih.

Kopalnice so običajno umeščene na severno ali vzhodno stran ter v notranjost objektov. V stanovanjskih objektih imajo naravno osvetljene kopalnice z okni prednost pred tistimi, ki dnevne svetlobe in naravnega prezračevanja nimajo. Načrtovalci morajo posebno pozornost posvetiti še strojnim in električnim inštalacijam ter izbiri materialov za tlak in stene, elementom sanitarne opreme in kopalniškega pohištva. Predvideti morajo še sistem ogrevanja ter načrtovati ustrezno prezračevanje in odvod vlage, da bi preprečili morebiten pojav plesni. Pomembno je pravočasno razmišljati tudi, kako bomo kopalnico pozneje čistili in vzdrževali, kar velja tako za izvedbo sten in tal kot za sanitarno opremo.