»Ruski okupatorji so v vseh delih mesta in so zelo nevarni,« je prek Telegrama sporočil vodja regionalne uprave Genadij Lahuta. Župan Hersona Igor Kolihajev je dejal, da so ruske enote vdrle v poslopje mestnih oblasti in uvedle nekatere omejitve, vključno z nočno prepovedjo gibanja.

Župan je ruske vojake po lastnih besedah pozval, naj ne streljajo civilistov, prebivalce mesta pa, naj upoštevajo pogoje, ki so jih postavile ruske sile. S tem naj bi med drugim omogočili, da bo »še naprej plapolala ukrajinska zastava«.

»Nismo imeli orožja in nismo bili napadalni. Pokazali smo, da poskušamo zavarovati mesto in se soočiti s posledicami invazije,« je zapisal na Facebooku. Dodal je, da imajo med drugim velike težave s pokopom umrlih, dostavo hrane in zdravil, pobiranjem smeti in odzivanjem na nesreče.

Ruska vojska je zavzetje pristaniškega Hersona, mesta s približno 290.000 prebivalci, ki leži na obrežju reke Dneper ob njenem izlivu v Črno morje, naznanila že v sredo zjutraj.

Gre za strateško zelo pomembno mesto in zavzetje bi ruskim silam lahko močno olajšalo prodiranje v notranjost Ukrajine ter vzdolž obale v smeri zahoda proti Odesi. Hkrati nadzor nad Hersonom pomeni nadzor nad oskrbovalnimi potmi za ukrajinsko vojsko.

Pred tem so Ruski vojaki že zavzeli še eno pristaniško mesto, Berdjansk ob Azovskem morju, bližnji Mariupol pa zaenkrat po navedbah lokalnih oblasti še odbija silovite ruske napade. »Danes je bil najtežji in najbolj krut dan sedemdnevne vojne. Danes so nas samo želeli uničiti,« je prek Telegrama sporočil župan Mariupola Vadim Bojčenko.

Po njegovih besedah je bila v napadih močno poškodovana mestna infrastruktura, prebivalci naj bi ostali brez razsvetljave, vode in gretja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile silovito napadajo tudi Harkiv, obenem pa so ponoči poročali o več novih eksplozijah v Kijevu. Njihov izvor po poročanju britanskega BBC še ni znan.

Ukrajinci so preprečili »zahrbtne in sovražne« načrte Rusije Tako je v nočnem videonagovoru povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Svoje sodržavljane je označil za junake, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Mi smo narod, ki je sovražnikove načrte uničil v enem tednu. Načrti, ki so jih pisali več let: zahrbtni, polni sovraštva do naše države, naših ljudi,« je Zelenski povedal v videu, objavljenem na družbenem omrežju Telegram. Dodal je, da »iskreno občuduje junaške prebivalce« mest, ki so se uprli ruskim silam. Zatrdil je, da je ruska stran v svoji invaziji na Ukrajino, ki se je začela pred tednom dni, izgubila skoraj 9000 vojakov. Moskva je sicer v sredo prvič objavila natančno število ubitih ruskih vojakov. Umrlo jih je 498, še 1597 pa jih je bilo ranjenih. Ne ukrajinskih ne ruskih podatkov sicer ni mogoče neodvisno preveriti.

Ubita tudi sodelavka Ovse Ukrajinka Marina Fenina, ki je bila članica Ovsejeve opazovalne misije v Ukrajini, je bila ubita, medtem ko je skušala priskrbeti zaloge za svojo družino. Predsedujoči Ovseju, poljski zunanji minister Zbigniew Rau in generalna sekretarka organizacije Helga Schmid sta izrazila sožalje družini pokojne in tudi članom opazovalne misije Ovseja. Fenino sta označila za cenjeno članico misije. Obenem sta znova obsodila obstreljevanje urbanih območij, ki povzročajo smrti in poškodbe med civilisti. Ponovila sta tudi poziv Rusiji, naj takoj preneha z nasiljem in sodeluje v pogovorih.