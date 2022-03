Za najboljšimi smučarskimi skakalkami je naporen prvi dan druge izvedbe ženskega dela norveške turneje Raw Air v smučarskih skokih. 37 tekmovalk se je uvodoma pomerilo na prologu, ki ga je zanesljivo dobila slovenska šampionka Nika Križnar. Druga skakalka sveta ta hip je s tem nakazala, da še ni vrgla puške v koruzo pri ubranitvi naslova skupne zmagovalke svetovnega pokala. Čeprav je pred tekmo prišla novica mednarodne smučarske organizacije, da ne bodo nadomeščali zadnjih dveh prizorišč svetovnega pokala, ko bi dekleta morala tekmovati v Nižnjem Tagilu in Čajkovskem, je Slovenka odločena, da ubrani lansko krono in nadoknadi zaostanek dobrih 200 točk za vodilno Avstrijko Saro Marito Kramer.

Tudi prva serija je potekala povsem po slovenskem okusu. Vodila je olimpijska prvakinja Urša Bogataj, Nika Križnar pa je imela težave pri doskoku in se je z dlanjo dotaknila tal ter zasedla tretje mesto. Med deseterico sta bili še Špela Rogelj (5.) in Jerneja Brecelj (7.). Finalna serija je potekala v še močnejšem vetru v hrbet in je spremenila vrstni red pri vrhu. Sprva sta za svojimi pričakovanji zaostali Rogljeva in Brecljeva, ki sta zdrsnili na sedmo in 15. mesto. Odličen skok, brez težav pri doskoku, je uspel Križnarjevi, 21-letnica pa vseeno ni mogla nadoknaditi točkovnega zaostanka iz prve serije in je morala priznati premoč natrofejnejši skakalki v zgodovini svetovnega pokala, Japonki Sari Takanaši. Ta je prišla že do svoje 62. zmage v karieri in druge letos. »S prvim dnem sem lahko zelo zadovoljna, morda le malce jezna zaradi doskoka v prvi seriji. Grem z nasmeškom naprej,« je nastop ocenila Nika Križnar, ki je kljub temu, da je podrsala, vodilna tekmovalka turneje po prvem dnevu, saj si je odločilno prednost priskakala v prologu. Slovenski uspeh je zaokrožila Urša Bogataj, ki je s prvega mesta zdrsnila na tretje. »Prvi skok je bil zelo dober, drugi malce slabši. Na splošno sem zadovoljna s svojo predstavo,« je dejala prva slovenska olimpijska zmagovalka. Vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu Kramarjeva je bila četrta, od Slovenk pa sta do točk s 26. in 28. mestom prišli še Maja Vtič in Katra Komar. Nova tekma skakalk bo že danes ob 19.30.

Kvalifikacije v času za fotografe, ne za skoke

Še pred tekmo skakalk so kvalifikacije opravili tudi skakalci, ki jih prva tekma čaka danes (ob 16. uri) in bodo v letošnji skupni seštevek turneje vpisali tri skoke manj kot tekmovalke. Skakalci so imeli na sporedu kvalifikacije v poznopopoldanskih urah. Vreme je bilo prekrasno, a ozračje nad Lillehammerjem se je začelo spreminjati. Skakalci na začetku startne liste so tako imeli veliko boljše vetrovne razmere, a do pretiranih presenečenj vseeno ni prišlo. Na vrhu rezultatske lestvice pa vseeno ni nihče pričakoval domačina Johanna Andreja Forfanga. Norvežan je imel številko 47 in je tako unovčil še bistveno več vzgornika na skakalnici, kot ga je bilo ob zaključku kvalifikacij. Kvalifikacije je dobil s prednostjo 0,7 točke pred trenutno zelo vročim Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki je blestel zadnji konec tedna v Lahtiju.

Razmere v kvalifikacijah je najbolje opisal najbolje uvrščeni Slovenec Cene Prevc, ki je zasedel osmo mesto. »Skakali smo v obdobju, ki je bilo idealno za fotografe. Bila je zlata ura, kar se svetlobe tiče, za skoke pa se je na koncu veter obrnil. Vseeno, kdor zna, ta zna in še vedno dobro skoči,« je bil slikovit srednji izmed bratov Prevc. Drugi najboljši Slovenec je bil na desetem mestu Žiga Jelar, ki je vse misli že usmeril na tekmo: »Kar solidno deseto mesto, a imam na skakalnici še veliko rezerv. Upam, da mi to uspe popraviti na tekmi, gremo v boj.« Z uvrstitvijo na tekmo niso imeli težav niti preostali štirje Slovenci. Povratnik po bolezni Anže Lanišek je bil 12., Timi Zajc 18., Anže Semenič 25. in Lovro Kos 32.