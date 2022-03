Vodja gruzijske vladajoče stranke Gruzijske sanje Irakli Kobakhidze je danes sporočil, da se je stranka odločila »za takojšnjo vložitev prošnje za članstvo v EU«. Dodal je, da so to odločitev sprejeli na podlagi »splošnega političnega konteksta in nove resničnosti«.

Gruzija poziva EU, »naj po nujnem postopku preuči našo prošnjo in Gruziji podeli status države kandidatke za članstvo v uniji«. Z vključitvijo v EU bi se izboljšala blaginja ljudi v državi in varnost, je še povedal vodja vladajoče stranke. K vložitvi prošnje so sicer pozivale tudi opozicijske stranke.

S tem Tbilisi sledi zgledu Ukrajine, ki je že vložila prošnjo za članstvo v EU, v torek pa so tudi evropski poslanci z resolucijo podprli hitro dodelitev statusa kandidatke Ukrajini. Za to so se odločili po ruski invaziji na Ukrajino pred enim tednom.

Tudi če bosta državi prejeli status kandidatke, bosta nato morali skozi dolg in kompleksen pridružitveni postopek. Sprejeti bosta morali tudi korenite reforme.