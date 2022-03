Slednja je zmago najbrž izgubila v prvi seriji, ko je pri doskoku podrsala, kar jo je pahnilo na tretje mesto.

»Z današnjo predstavo sem deloma zadovoljna. Malo sem razočarana s pristankom v prvi seriji, tehnično pa sta bila oba skoka zelo dobra. Jutri še izpilim svoj doskok in upajmo na najboljše,« je po tekmi dejala Križnarjeva.

Mešane občutke je imela tudi Bogatajeva, ki ji je v prvi seriji uspel skok dneva, pristala je pri 135 metrih. »Prva serija je bila dobra, druga morda malce slabša, a še vedno sem s tem, kar je bilo danes, zelo zadovoljna,« zapravljene priložnosti v drugi seriji, kjer ji niso šli posebej roko vetrovni pogoji, ne objokuje olimpijska prvakinja.

Svojo 62. zmago v karieri je vknjižila Japonska Sara Takanashi, slovenski uspeh pa je s sedmim mestom dopolnila Špela Rogelj.

Točke so osvojile Jerneja Brecl, ki je bila po prvi seriji sedma, v drugo pa je nazadovala na 15., Maja Vtič, bila je 26., dve mesti slabša pa bila Katja Komar.

V svetovnem pokalu še naprej vodi Avstrijka Marita Kramer, na norveški turneji pa vodi Križnarjeva, ki je v Lillehammerju dobila prolog.

»Boj za turnejo se je začel. Dve naši tekmovalki sta na stopničkah. Prvič nam je na stopničke uspelo priti tudi s padcem, kar je še en lep dosežek. Nika je boj uspela narediti še bolj napet. Urša na tretjem mestu je morda malo preveč računala med serijama in se je zaračunala. Je pa res naredila izredno, izredno dober skok v prvi seriji. Ekipno smo spet zabeležili lep uspeh, vse tekmovalke so bile v točkah, za lep rezultat je poskrbela tudi Špela Rogelj. Nekatera dekleta so na treningu pokazale še kaj več kot na tekmi, jutri bodo imele priložnost, da to popravijo,« pa je svoje skakalke ocenil trener Zoran Zupančič.

V četrtek bo v Lillehammerju prolog na sporedu ob 18.30 uri, tekma pa eno uro pozneje.