No, direktorju policije dr. Olaju zato predlagamo, da za takšna klevetanja proti »šank analitikom« sproži enake postopke po prenovljenem 133. členu kazenskega zakonika, kot jih je proti nekdanjemu predsedniku parlamenta Pavlu Gantarju. Ker tole z Janšo, SDS in Ukrajino je podobno natolcevanje kot tisto, da se je Olajeva policija med protesti spravila na demonstrante z vodnimi topovi in solzivcem.