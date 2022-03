Prihajajo Rdeče zore

Jutri, 4. marca, se začenja 23. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, ki bo na različnih lokacijah potekal do 13. marca. »Tudi letos bo festival potekal deloma okrnjeno, vendar še bolj velikopotezno, saj se morata borba in zabava tudi letos nadaljevati, pa čeprav z varne razdalje. Čas je, da se tako na medmrežju kot na ulicah zaslišijo naši glasovi, da zadoni naš smeh, se zableščijo naši nasmeški ter stkejo naši objemi,« so zapisali na spletni strani.