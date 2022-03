Športna dejavnost blagodejno vpliva na naše zdravje in počutje, možnost za boljšo prekrvavitev telesa pa se vselej začne s prvim korakom. Prihajajoči pomladni dnevi so kot naročeni za bolj aktiven vsakdan.

»Tisti, ki se redno gibamo zunaj, to počnemo ne glede na dan, teden, vreme ali letni čas, vsekakor pa je naravno, da čutimo večjo potrebo po tem spomladi, saj se tudi narava prebuja in nas naravno vabi, da se je naužijemo,« meni profesorica športne vzgoje Tanja Želj. Direktorica pilates centra Tanergija in zagovornica zmerne gibalne metode, ki vsebuje elemente joge, pilatesa ter fascialnih, mobilnih in dihalnih vaj ter sproščanja, poudarja, da na ohranjanje fizične kondicije, vsakodnevno gibalno rutino in zdravo prehrano v veliki meri vpliva naša miselna naravnanost. »Ko je ta na taki ravni, da je redno gibanje del življenja, potem nimamo težav s kondicijo, rutino, spanjem in prehrano. Toda pogosto žal ni tako, saj nas obveznosti in življenje posrkajo vase in nam zmanjka časa zase, zato se hitro znajdemo na točki, ko nismo v formi, nimamo gibalne rutine, se slabo prehranjujemo in nas daje nespečnost.«

Rešitev ni v tem, da bi imeli več časa, razloži sogovornica. »Vsi imamo na voljo 24 ur na dan. Rešitev je v razporeditvi časa in vrednot po pomembnosti. V tem pa se ljudje precej razlikujemo med seboj. Ko smo v dobri fizični kondiciji, naravno posegamo po bolj zdravi hrani. Da smo v dobri fizični kondiciji, pa se moramo dovolj gibati, zato tudi bolje spimo.« Željeva razloži, da z eno izbiro vplivamo na drugo (v pozitivno ali negativno smer) in tako dobimo krog, ki je lahko začaran ali zelo življenjsko podporen. »Življenjsko podporen krog (urejeno gibanje, prehrana, spanje) zagotovo pomeni tudi boljši imunski sistem. Na imunski sistem močno vpliva tudi preobremenjenost z obveznostmi v življenju. Manj je več in to velja za vsa področja našega življenja.«

Gibanje nas ohranja bolj pozitivne »Moj partner pravi, da mora na tek ali kolo, ko je jezen, saj v hribu pusti vso jezo. Čeprav ne poznam nobene znanstvene raziskave na to temo, sem prepričana, da ta obstaja in potrjuje tezo, da gibanje pomaga k vedrejšemu pogledu na svet. Ob tem bi poudarila pomen strokovnega priporočila, da je gibanje zmerno, nežno, počasno. Če smo namreč preveč ambiciozni rekreativci, ki se prepogosto spogledujemo z uro, kilometri in (ne)vrstniki, je lahko to spet dodaten nepotreben stres za telo,« opozarja sogovornica. Svetuje, da si v življenju naredimo dovolj prostora zase, da se bomo redno gibali in potem ne bo nikoli več vprašanje, kako (spet) začeti. »Ko postane gibanje del življenja, kot je denimo prhanje ali umivanje zob, si takih vprašanj ne postavljaš več. Gibaš se redno, ker veš, da to tvoje telo nujno potrebuje. Pika. Nobene filozofije. Če pa vseeno začenjate zdaj, je moj nasvet ključna zakonitost gibanja. Imenuje se postopnost. Če je ne upoštevate, obupate že drugi dan. Če ne zmorete sami, si poiščite pomoč.«