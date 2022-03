V Kranju se je začelo glasovanje za projekte

Prvo glasovanje za projekte v okviru prvega participativnega proračuna MO Kranj se je že začelo in bo potekalo do 10. marca. Na seznam predlogov, primernih za glasovanje, se je uvrstilo 105 projektov, ki so jih predlagali občani. Med predlogi je bilo največ takih o ureditvi igrišč, parkov in površin za preživljanje prostega časa.