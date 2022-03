Beljakovinsko cepivo z imenom nuvaxovid, po katerem so v zdravstvenih zavodih že povpraševali prebivalci z zadržki do novejše tehnologije mRNA (na tej slonita cepivi Pfizerja in Moderne), je Evropska agencija za zdravila odobrila decembra lani. Na NIJZ priporočajo vsaj tritedenski razmik med obema odmerkoma, cepivo pa je namenjeno starejšim od 18 let. Njegova učinkovitost je po dosedanjih podatkih okoli 90-odstotna. V slovenskem zdravstvu so Novavaxovo cepivo sprva sicer pričakovali januarja, a so bile dobave kasneje zamaknjene.