Slovenski košarkar Goran Dragić pri novem moštvu v ligi NBA Brooklynu počasi prihaja v pravo tekmovalno formo, saj je očitno, da se njegova pripravljenost iz tekme v tekmo dviguje. Moštvo trenerja Steva Nasha sicer še vedno trpi ob odsotnosti trojice zvezdnikov Kevina Duranta, Kyrieja Irvinga in Bena Simmonsa. Nazadnje so klonili proti Torontu, ki je pripravil vroč sprejem Dragiću. Slovenski organizator igre je pri porazu s 108:109 vknjižil 10 točk ter po dva skoka in asistenci.

Ko se je poleti pred odhodom čez lužo 35-letni Ljubljančan nerodno izrazil, da ima višje ambicije od igranja za Toronto, so navijači kanadskega moštva nemudoma vzkipeli. Ko pa je kmalu postalo jasno, da ni v načrtih kluba in se je vrnil v Miami, kjer je vadil po lastnem programu, so krivdo zvalili na njegova ramena. Ob prvem gostovanju v dvorani Scotiabank Arena v dresu Brooklyna so tako vsakič, ko se je Dragić dotaknil žoge, glasno žvižgali. »Odziv navijačev me je presenetil. Goran je dober fant,« je o reakciji navijačev dejal košarkar Toronta Pascal Siakam. Zlati slovenski kapetan jim ni ostal dolžan in je po enem izmed lepo zadetih metov kazalec prislonil na ustnice, češ naj bodo tiho. Na koncu se je vseeno veselil Toronto, ki je Brooklyn ugnal že dan prej na njihovem parketu. Trener Steve Nash, ki je sicer odsoten, saj je bil v tesnem stiku s pozitivno osebo na koronavirus, nestrpno pričakuje vrnitev Duranta, ki je pred vrati. Malce bolj oddaljena je vrnitev Simmonsa, ki dviguje fizično pripravljenost, medtem ko je status necepljenega Irvinga še vedno v zraku. Župan New Yorka Eric Adams je sicer ob boljši epidemiološki sliki zrahljal ukrepe, a organizator igre še vedno ne sme igrati na domačih tekmah. Lahko je ob igrišču, ne sme pa pomagati soigralcem na parketu. Igrajo pa lahko necepljeni košarkarji gostujočih moštev. Razumi, kdor lahko.

Luka Dončić je z Dallasom še poglobil krizo LA Lakers, saj je moštvo iz Teksasa slavilo v gosteh s 109:104. Triindvajsetletni Ljubljančan je 25 točkam dodal po osem skokov in pet asistenc, nekajkrat lepo izigral zvezdnike LA Lakers z LeBronom Jamesom na čelu, najbolj pa navdušil z zabijanjem po enem od zgrešenih metov soigralcev. »Skočil sem tako visoko, da sem z glavo zadel v obroč. Ali sem se odrinil od rame Dwighta Howarda? O tem ne bomo govorili. Pustite, da uživam v trenutku,« se je široko nasmehnil Luka Dončić, ki je s soigralci ob polčasu že vodil za 15, nato pa sedem minut pred koncem zaostajal za šest. Ko je bilo najbolj potrebno, so gostje prestavili v višjo prestavo in prišli do zmage. »Ko nam ni šlo vse po načrtih, smo ostali skupaj in verjeli v trenerjev načrt. Smo v dobri formi in to smo tudi pokazali.«