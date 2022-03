Norveška in Črna gora po štiri točke, Slovenija in Severna Makedonija po nič – takšen je izkupiček kvarteta po dveh od skupno šestih krogov v novoustanovljenem tekmovanju, v katerem nastopajo tri sogostiteljice letošnjega EP (Slovenija, Črna gora, Severna Makedonija) in aktualni prvak Evrope (Norveška), ki jim ni treba igrati kvalifikacij za novembrski Euro. Skandinavke so dvakrat premagale Slovenke (29:17, 26:21), Črnogorke dvakrat sosede (29:21, 31:30).

Na pripravah v Zrečah, kamor je povabil 22 igralk, in tekmah s Severno Makedonijo slovenski selektor Dragan Adžić ne more računati na šest poškodovanih reprezentantk (Branka Zec, Alja Varagić, Barbara Lazović, Tjaša Stanko, Nina Žabjek, Živa Čopi) in Tamaro Mavsar, ki po porodu še ni povsem nared za vrnitev na igrišče, z lažjimi poškodbami pa se ubadata kapetanka Ana Gros in Ana Abina. Za nameček sta bili prisiljeni sodelovanje zavrniti še dve igralki, obe zaradi okužbe s koronavirusom: 21-letna Ema Hrvatin (Zwickau, Nemčija) in štiri leta starejša Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta, Romunija), naturalizirana Slovenka nigerijsko-bolgarskih korenin, rojena v Grčiji. V primerjavi z ekipo, ki je nastopila na decembrskem svetovnem prvenstvu v Španiji, manjka kar sedem reprezentantk.

Selektor Dragan Adžić je moral zaradi kopice odsotnih igralk spet – tako kot že na nekaterih prejšnjih reprezentančnih akcijah – spremeniti načrt dela: »Kljub temu smo delo nadaljevali z vizijo, da bomo novembra na EP boljši kot na zadnjem SP v Španiji.« Pred obračunoma s Severno Makedonijo 52-letni Črnogorec napoveduje: »Nasprotnice se na dvoboja z nami pripravljajo v močnejši zasedbi kot lansko jesen proti Črni gori. Glede na to, koliko igralk nam manjka, bo tekmovalni naboj zagotovo še večji. A namesto manjkajočih igralk priložnosti za igro dobijo druge. Upam, da bomo tudi tokrat pridobili kakšno novo odlično posameznico, tako kot smo mlado Petro Kramar na decembrskem SP v Španiji.«

Organizatorica igre Nina Zulić bo danes in v nedeljo eno najmočnejših orožij Slovenije proti Severni Makedoniji. »Vsaka tekma v pokalu EHF Euro je pomembna, na vsaki je treba pokazati, zakaj si tam in za kaj delaš. Aprila bo sicer minilo šele prvo leto našega sodelovanja s selektorjem Adžićem. Menim, da se je v vsaki dosedanji akciji videl napredek in tudi tokrat bomo stremeli k temu. Tekmi v Celju in Skopju bomo seveda vzeli skrajno resno, naš cilj pa je jasen – želimo si dveh zmag,« napoveduje 26-letna Nina Zulić, ki se je na začetku leta iz turškega Kastamonuja (igral je tudi v letošnji evropski ligi prvakinj) preselila k romunskemu klubu Gloria 2018 Bistrita.