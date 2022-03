Pri pospravljanju žensk v predale ne gre le za skrajnost trenutka tik pred volitvami, na katerih ženska očitno ne sme zmagati. Slovenski krščanski skrajneži so nam ob kolajnah naših izjemnih skakalk, ki so za Slovenijo naredile več kot cel parlament skupaj, povedali, da ženske tudi v vrhunskem športu nimajo kaj iskati. Pravijo, da ta uničuje bistvo ženske in da je pravzaprav izrojena vsaka oblika zaposlitve ženske zunaj doma. Moška družba nam torej sporoča, da ženska sodi za štedilnik in da so neporočene ženske in ženske brez otrok prazne, nesrečne in trpeče. Da ne bo pomote, takšnih idej nimajo samo skrajneži. Tudi minister Zdravko Počivalšek je ženskam med vrsticami povedal, kam jih pošilja, ko je izrazil željo, da bi nas bilo v Sloveniji čez deset let na račun domače rodnosti tri milijone. Vsako leto enkrat v porodno sobo, vmes pa za štedilnik.

Nike, Ljudmile, Svetlane, Eve, Eugenije, Alenke… Iskreno upam, da smo enotne, da na svetu ni pravih in napačnih žensk. Ko ponižujejo Niko, ponižujejo tudi Alenko. Ko se zgrne nad Alenko, trpi tudi Nika. V tem boju ne moremo zmagati razdeljene in naš skupni glas je edino jamstvo, da bo 8. marec vsak dan. Nedeljski dnevnik