Vas, spoštovani novinarke in novinarji TV Slovenija, sprašujem, ali so novinarji BBC res boljši od vas ? Ali ste vi res manipulatorji, aktivisti, propagandisti, neusposobljeni za opravljanje svojega dela, kot je prepričan Uroš Urbanija? Ali ste res neodzivni, kot so na podlagi izjav Jadranke Rebernik ocenili programski svetniki in kot vas je v času covida tako pogosto krivila vlada?

Kako boste odgovorili, spoštovani novinarke in novinarji, na to zlivanje gnojnice? Kako boste ubranili integriteto javne RTV in predvsem lastno integriteto? Ali boste ostali zgolj pri simbolni črni obleki, povednih izrekih in žalostnem slovesu ter se upognjenih glav vdali? Gledalci ločimo zrnje od plev. Ne strinjamo se s preoblikovanjem TV Slovenija v agitatorsko Novo24TV. Nočemo gledati slabo pripravljenih novinarjev, ki poveličujejo lik Janeza Janše in smešijo delo in lik novinarja. Nočemo gledati novinarjev, ki poveličujejo kogar koli. Hočemo razgledanost, znanje, objektivnost in ostrino, ki jo zmorete.

»Skupaj zmoremo« je geslo zadnjih dveh let. Ali kot pravi Nika Kovač, gremo fajtat. To bi moralo biti v vaših mislih in srcu v teh tednih. Gledalci vas podpiramo in računamo na vas.

Magda Plementaš Lombar, Kranj