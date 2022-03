Ponedeljka se v naši družini veselimo zaradi Marcela Štefančiča in Studia City. Redka lučka, ki še sveti na RTV Slovenija po veliki čistki sposobnih novinark in novinarjev. Pa sledi šok. Zaradi nujne in nadvse pomembne oddaje Odmevi Plus o dogodkih v Ukrajini jo odstranijo s programa. Naša prva reakcija: Putin uresničil grožnje jedrskega napada. A se hitro izkaže, da je šlo za prikrito cenzuro. Vladni šefi, podšefi in podšefinje na RTV si ne upajo drugače utišati Marcela, pa se skrijejo za vojno. Ki jim – ve se, komu – pride prav, kot jim je prišla prav pandemija za vsa nečedna ravnanja. In gledamo. In se čudimo. Kaj, hudiča, je v tej oddaji tako nujnega in alarmantnega, da je ne bi mogli predvajati po ustaljenem urniku oddaj. Po Studiu City?

Ni nam jasno, dokler se ne pojavi On, Veliki. In gledamo in poslušamo in trpimo. Predvsem zaradi voditeljice, očitno pod stresom med dvema nakovaloma: enim pred seboj in drugim, ki ji iz režije daje navodila. Včasih se ji beločnice za hip v obupu zabliskajo. Kamera je nesramna, vse pokaže. Ampak, zdrži do konca. Bravo, gospa! Vmes se primaje na kavč pred zaslon naš ne še čisto najstnik, žejen. Nekaj časa posluša. Se namrdne in zaničljivo prhne: »Mrlakenstein. V Potterju je bil veliko boljši!« In čez čas: »Pa saj to je eno in isto!« In odide k svojemu branju, h knjigam, takim iz papirja in s platnicami.

Seveda se z njim strinjamo. Tam, kjer se potvarja zgodovina, pa še marsikaj drugega, se z lahkoto prikrojuje dnevnim potrebam tudi pomen besed. Čeprav je jezik kot živo bitje in se s časom seveda spreminja. Poglejmo v slovarje, kaj ni oziroma kaj je eno in isto. Beseda »begunec… kdor se izseli v tujino iz političnih vzrokov; emigrant.« (SSKJ I, stran 112). Beseda »emigrant, emigrirati, kdor se izseli v tujino, zlasti iz političnih vzrokov.« (Slovar tujk, CZ, 2002, stran 282)

Naslednje dopoldne smo pričakovali nadaljevanje Odmevov Plus in obširno poročanje na naši RTV o dogajanju v Ukrajini, saj alarmantno in sprotno obveščanje o dogajanju ni potrebno samo, kadar bi morala biti na programu oddaja Studio City; vojna tudi ponoči ne spi. Pa nič. Kaj se je med deseto in enajsto uro dopoldne 1. marca 2022 dogajalo na tujih televizijskih zaslonih? O vojni so obširno poročali in komentirali, se oglašali v živo s krajev dogajanja na Sky News, BBC Worldnews, Bloomberg, CNBC, Euronews, Deutsche Welle, France 24, Aljazeera, CGTN, RTL. Pa mogoče še kje. In naše televizije, no, ne več čisto naše, večinoma so že vse SDS-ovske. RTV SLO 1: Počitniški program; RTV SLO 2: Napovedujemo, pa Videotrak, pa Dobro jutro; RTV SLO: 3 Seje delovnih teles; Planet TV: Poroka na prvi pogled in Ambasadorjeva hči; Planet 2: Jutro na Planetu in TV-prodaja; Nova24TV: Vaše zdravje, naša skrb; Nova24tv 2: Redna seja odbora DZ za zunanjo politiko, 26. 1. 2022.

Nikjer nič o vojni, nobene nujne in alarmantne oddaje. Vojna pa še kar traja in se stopnjuje. Ampak osrednjega medija v dopoldanskem času ne zanima. Samo zvečer, samo ko je treba odstraniti motečo oddajo.

No, smo optimisti. Veselimo se prvega ponedeljka v marcu. Ko nam bo RTV SLO 1 predvajala odpadlo oddajo Studia City z dne 28. 2. 2022 in še redno ponedeljkovo oddajo na dan 7. 3. 2022. Obe, drugo za drugo. Od 21. do 23. ure. Že vnaprej hvala!

Vesna Arhar Štih, Ljubljana