Hrvaška: v primeru do smrti pretepene male Nikoll je zatajila socialna služba

Za nasilno smrt male Nikoll na Hrvaškem za lansko veliko noč so odgovorni socialni delavci in psihologi, ki so nadzorovali družino. Oziroma jim je prav to spodletelo. Delovali so nezakonito in nestrokovno, površne odločitve pa sprejemali ne meneč se za čustva in dobrobit dve leti in pol stare deklice.