Zbrano množico na Kongresnem trgu je nagovoril predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je povedal, da so se zbrali tudi zato, da se spominjajo leta 1991, ko se je isto dogajalo tudi nam: »Tukaj smo, da zavrtimo film zgodovine še malo v preteklost ter se spomnimo neke druge Evrope, ko je drugemu diktatorju puščala proste korake in v strahu pred svetovno vojno dopuščala eno za drugo manjšo vojno ter se na koncu znašla v svetovni vojni. »

Ambasador Ukrajine v Sloveniji Mikhail F. Brodovič je med drugim povedal, da je to najbolj grozen čas za Kijev od leta 1941, ko ga je napadla nacistična Nemčija. Dodal je, da se je več deset tisoč Ukrajincev pridružilo teritorialni obrambi in da je bilo do danes v ruski invaziji ubitih več kot 2000 ukrajinskih civilistov.

Predstavnik Kulturnega društva Ljubljana – Kijev Jevgenij Gorešnik je poudaril, da je Ukrajina kriva le zato, ker spoštuje mednarodni red in pravo, kar pa ni po godu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. »Ukrajina je kriva, ker želi postati del civiliziranega sveta, del Evrope. Ker želi biti član v Evropski uniji,« je dodal Gorešnik in pojasnil, da Ukrajinci niso bili pripravljeni za vojno, saj so se soočali z drugimi izzivi.

Med govorci shoda so bili tudi Janez Janša, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in obrambni minister Matej Tonin. »Ne umirajo samo vojaki, umirajo civilisti, žene in otroci. Ukrajinski civilisti se goloroki postavljajo pred tanke. To nas spominja na pogumne Slovence v Vipavski dolini pred 30 leti in pol, ko je bila Slovenija pred podobno preizkušnjo, » je povedal Janša in dodal, da se dobro spominjamo tiste napetosti, groženj, strahu in žrtev v tistih junijskih in julijskih dneh, zato vemo, kako se počutijo Ukrajinci.

»Hvala, ker vam ni vseeno. Lahko bi vztrajali v vaših toplih domovih, a ste se odločili, da pridete na Kongresni trg in pokažete solidarnost z vsemi, ki se borijo na mir v Ukrajini,« je povedal Tonin in poudaril, da je naša moralna dolžnost, da pomagamo Ukrajini na različne načine: »Z njihovim obstankom se bo obdržala tudi svoboda in demokracija. Putin želi iti nazaj, v preteklost, obnoviti Sovjetsko zvezo, ki je že davno ni več, ter pri tem poteptati vse, kar ga ovira. »

»Žalosten sem, ker vas danes nagovarjam na tem dogodku. Ampak žarek upanja mi vliva dogajanje v Ljubljani,« je povedal Počivalšek in dodal, da mu upanje vliva tudi prebivalstvo v ukrajinskih mestih, ki branijo svoja življenja in svobodo.