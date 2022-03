Gorniška literatura Mojci Volkar Trobevšek ni tuja, saj je z njo odraščala. Že kot otrok je spoznavala zgodbe Aleša Kunaverja, ki jih je v knjigi Himalajski vodja Aleš Kunaver uredila njegova žena Dušica. Ko je prišel klic urednika Planinske založbe Vlada Habjana, da bi zasnovala in uredila dvojezično monografijo Z znanjem do zvezd: Slovenska šola za nepalske gorske vodnike, je to razumela kot veliko čast in izziv. »Ker čutim res veliko spoštovanje do Aleša, Dušice, zgodbe in šole, je bil izziv, kako zasnovati knjigo, da bi poskušala pokazati veličino tega 40-letnega projekta, res velik,« je povedala Mojca Volkar Trobevšek.

Od Nepalcev so se veliko tudi naučili

Čeprav bi se o knjigi lahko pogovarjali ure, je urednico najbolj ganilo in po drugi strani navdušilo, koliko ljudi je več let vse to počelo prostovoljno. »To se mi zdi res velika stvar. Iz te knjige se lahko naučimo o vztrajnosti in srčnosti, ki so jo izkazovali vsi ti ljudje. Prostovoljno so šli za tri tedne ali več zdoma in predajali svoje znanje ljudem, ki jih niso poznali, iz čiste dobrote. Presenetilo me je tudi, da so vsi poudarjali besedo poslanstvo. Zdravnik in inštruktor Damijan Meško je dejal, da se zavedajo, da s tem, ko delijo svoje znanje Nepalcem, vračajo, kar so dobili od njih. Nepalci so jim omogočili, da so prišli na neko goro, recimo na osemtisočaka, oni pa so jim potem v zameno darovali znanje. Res se lahko veliko naučimo iz njihovega delovanja.«

Da bi bolje razumeli sanje vizionarja o alpinističnem šolanju domačinov v nepalski Himalaji, se je treba vrniti v leto 1979, ko so slovenski alpinisti v Nepalu spisali dve zgodbi z veliko začetnico – 13. maja 1979 sta Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca stopila na Everest, najvišjo goro sveta, dva dni pozneje so vrh po novi smeri dosegli še Slovenec Stane Belak - Šrauf, Hrvat Stipe Božić in Nepalec Ang Phu. Istega leta, od 23. avgusta do 12. oktobra 1979, je bilo v še nedokončani šolski zgradbi v Manangu prvo šolanje domačinov, ki se ga je udeležilo 25 tečajnikov, vodili pa so ga štirje slovenski inštruktorji. Poleg že omenjenega Kunaverja še Jože Andlovic, Danilo Cedilnik - Den in Nejc Zaplotnik, sodelovala sta dva nepalska inštruktorja. Uradno odprtje šole je bilo 13. novembra 1980.