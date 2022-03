Pohod po Jurčičevi poti v občini Ivančna Gorica je minula leta privabil več tisoč udeležencev z vseh koncev Slovenije, ki so se iz starega mestnega jedra Višnje Gore podali po Jurčičevi literarni poti vse do pisateljeve rojstne Muljave. Letos zopet lepo vabljeni – tisti najbolj »zagreti« lahko pot podaljšajo vse do Krške jame in vasi Krka, kamor je Jurčič hodil v šolo.

Organizatorji pripravljajo več spremljevalnih dejavnosti. Obiskovalce bo na startu poleg polža pozdravila kranjska čebela, ki je svoj dom nedavno dobila v novi turistični znamenitosti Hiša kranjske čebele. Tudi letos bodo ob poti za obiskovalce brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti (prenovljena cerkev sv. Duha na Vrhu nad Polževem, Krška jama, Jurčičeva domačija…). Kljub dejstvu, da letošnjega pohoda ne bomo končali z množično prireditvijo na Muljavi, bo Jurčičeva domačija odprta za pohodnike. S spremljajočimi muzejskimi aktivnostmi bodo postavili na ogled, kaj vse je prineslo vseslovensko Jurčičevo leto 2021, obiskovalci bodo lahko pokukali v rojstno hišo našega prvega slovenskega romanopisca ali prisluhnili kakšni Jurčičevi zgodbi.

Žigosanje bo potekalo na startu v Višnji Gori ter ob poti v Zavrtačah, na Polževu, Krki in Muljavi. S plačano startnino na stojnicah Planinskega društva Polž (3 evre) bo za pohodnike na Muljavi organiziran avtobusni prevoz za vrnitev v Višnjo Goro.

Kot že omenjeno, zaradi epidemioloških razmer ne bo zaključne slovesnosti na Jurčičevi domačiji, prav tako ne bo organizirane pogostitve na zaključku, zato pohodnikom priporočamo malico iz nahrbtnika. Iz istega razloga letos ne bo organiziranega brezplačnega izrednega vlaka, ki je pohodnike pripeljal v Višnjo Goro iz smeri Ljubljane in Novega mesta. vl