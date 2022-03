To, da je v Dubaju letos vse podrejeno obisku Expa, je videti tudi po tem, da je mesto dobesedno preplavljeno s simboli svetovne razstave, vključno z usmerjevalnimi tablami na avtocestah, ki obiskovalca v slehernem predelu mesta usmerjajo proti razstavišču. Organizatorji so do začetka februarja našteli 11 milijonov obiskovalcev. Med njimi je veliko šolarjev, saj imajo za učence šol v Združenih arabskih emiratih organizirane posebne ekskurzije. Tako v dopoldanskem času med obiskovalci prevladujejo otroci in tuji turisti. V popoldanskem in predvsem večernem času pa med paviljoni pohajkujejo domačini, ki imajo po večini sezonske vstopnice in na sejmišče prihajajo na večerni sprehod, obisk koncerta ali na otroška igrišča.

Expo 2020 stoji približno 30 kilometrov iz središča mesta, tik ob puščavi, na poti proti Abu Dabiju. Dostopen je z metrojem, a večina obiskovalcev se kljub temu do tja pripelje z avtomobilom, kar pomeni, da so ob vsakem izmed treh vhodov na voljo prostrana parkirišča. Kako odlično je poskrbljeno za vse podrobnosti, pove tudi to, da je vsak parkirni prostor označen s QR-kodo, ki vam naložena v mobilni telefon pove natančno lokacijo parkiranega avtomobila. Od parkirišč do vhodov in nazaj tudi nenehno vozijo avtobusi. Vsa procedura vstopa na prizorišče je gladka, brez zapletov – od tega, da otrokom pred vhodom delijo brezplačne vstopnice, do tega, da vas pred varnostnim pregledom opozarjajo, da pripravite PCT-potrdila. Vstop na prizorišče je za vse starejše od 18 let mogoč le s tremi cepljenji ali z 72 ur starim PCR-testom. Prav tako je obvezna uporaba mask.

Dolge vrste pred najbolj priljubljenimi paviljoni Ko pa enkrat vstopite na območje svetovne razstave, obnemite: množica najrazličnejših impulzov dobesedno butne v obiskovalca. Po ulicah, prekritih z umetelno izdelanimi senčili, se nenehno razlega glasba; opozorila iz zvočnikov vas usmerjajo k dogajanju tistega dne; mimo vas švigajo električni avtomobilčki in vlak na stisnjeni zrak, med množico obiskovalcev pa krožijo različni robotki, ki dostavljajo hrano, delijo zemljevide ali pa se samo pogovarjajo. Obiskovalci tako z vsemi čuti dobijo občutek, da so v mestu prihodnosti. Koncepta individualnega turističnega obiska Expa sta lahko dva. V prvem si že pred prihodom naredite načrt, katere paviljone boste obiskali. V drugem pa se prepustite toku, kar je morebiti celo bolje, saj se načrtovana tura lahko kaj hitro sfiži – za vstop v večino najbolj razvpitih paviljonov je namreč treba čakati tudi več kot eno uro. V kategorijo obleganih razstavišč sodijo predstavitve Združenih arabskih emiratov, Nemčije, Egipta, Italije, Tanzanije, Kitajske, Švice pa tudi Luksemburga, ki ponuja ultimativno otroško zabavo z izjemnim toboganom. Na splošno velja, da vrste nastanejo pred paviljoni, ki ponujajo dogodek, recimo ogled filma v korejskem paviljonu ali kopanje v bazenu s kroglicami v madžarskem paviljonu. Čeprav dnevna vstopnica omogoča deset hitrih vstopov, je treba upoštevati, da ima večina obiskovalcev prav tako vstopnico in tudi v hitrih vrstah kmalu nastane gneča.

Bogastvo prihodnosti – voda Zato se je morda najbolje najprej z vlakcem Expo Eplorer popeljati na polurno turo po celotnem razstavišču, nato pa se prepustiti naključju in raziskovati dežele sveta. Ne glede na to, v kateri paviljon vstopite, vas bodo tam pričakala najrazličnejša čudesa sveta. Ena izmed največkrat predstavljenih tehnoloških novosti so najrazličnejše interaktivne stene in tla, ki bodo očitno kmalu postali del našega vsakdana. Glavni element sejmišča pa je voda, kar je glede na lokacijo sejma razumljivo. Na osrednjem vodnem trgu je čutiti vonj po soli, saj je voda, ki jo uporabljajo, razsoljeno morje. Praktično na vsakem koraku obiskovalec spozna kaj novega. In to niso le najbolj razvpite atrakcije, kot je recimo magnetno dvigalo ali klavir brez pianista, temveč so lahko tudi drobci, kot je podatek, da 80 odstotkov države Gabon pokriva gozd. Zato Expo 2020 brez nadaljnjega prepriča tudi tiste, ki so dvomili o smotrnosti pohajkovanja po svetovni razstavi – ob koncu dneva obiskovalci priznajo, da bi bilo škoda, če bi ga zamudili.