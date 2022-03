Med najpomembnejšimi rešitvami predloga je predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar na današnji nujni seji odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino izpostavila postopno zvišanje državnih štipendij za 20 odstotkov do leta 2024 in povišanje sredstev za investicije v gradnjo študentskih domov. Zdaj se gradnja domov financira iz koncesijske dajatve od študentskega dela, po novem pa bi za investicije vsako leto namenili še pet milijonov evrov iz proračuna.

Predlog uvaja tudi digitalno študentsko izkaznico ter omejuje višino vpisnin oziroma administrativnih stroškov vpisa na visokošolske zavode in študija. S predlogom bo mogoče vsaj deloma odpraviti škodo, ki so jo študentje občutili v času epidemije covida-19, je poudarila Grubarjeva.

Vlada predlogu nasprotuje Vlada predlogu nasprotuje, saj ni naklonjena pravnemu urejanju, kot ga predvideva predlog. Ta po njenih navedbah namreč kot predlog novega krovnega zakona spreminja določbe področnih predpisov, ki na enoten in transparenten način urejajo posamezna področja. Predlagano urejanje povzroča nepreglednost in nestabilnost pravnega reda ter težave pri izvajanju, meni vlada. Poleg tega opozarja, da bodo imele predlagane spremembe znatne posledice za državni proračun. V razpravi je poslanka SDS Mojca Škrinjar dejala, da podpira študente, vendar zdaj ne »gori voda«. Bolje bi bilo, da bi šli čez vsebino sistematično, da ne bi česa pozabili, je predlagala. Po mnenju poslanca SD Marka Koprivca je 300 evrov, kolikor so študentje prejeli med epidemijo, absurdno. Medtem pa so »prijatelji vlade« zelo veliko dobivali, je dejal. Tudi poslanka LMŠ Jerca Korče je poudarila, da so bili mladi v času epidemije zapostavljeni. Na argument vlade, da predloga ne podpira tudi zaradi finančnih posledic, pa je dejala, da so finančne posledice v višini 37 milijonov evrov v kontekstu delovanja te vlade »minorne«.