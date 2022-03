Komisija je pri pripravi smernic upoštevala odločitev Sodišča EU, ki je sredi februarja zavrnilo tožbi Madžarske in Poljske proti zakonodaji unije o pogojevanju evropskega denarja s spoštovanjem vladavine prava. O tem so odločali vsi sodniki, kar je nenavadno, in to po hitrem postopku. Sodbo so izrekli v 11 mesecih, kar je zelo hitro.

Vse to priča o pomenu te zakonodaje v obliki uredbe, ki z namenom zaščite proračuna unije opredeljuje kršitve vladavine prava, ki jih je mogoče kaznovati z zamrznitvijo evropskih sredstev, in postopek ukrepanja proti kršiteljicam. Članice unije lahko na predlog Evropske komisije začasno ustavijo plačila v breme proračuna unije ali odobritev enega ali več programov, ki se financirajo iz tega proračuna.

Za dejansko sprejetje ukrepov bo potrebnih še od pet do devet mesecev Časovni okvir ukrepanja po objavi smernic komisije ni znan. Ni znano, koliko časa bo trajalo, da komisija pošlje prvo uradno pismo zaradi kršitev na podlagi uredbe. Po tem prvem uradnem pismu naj bi unija potrebovala še od pet do devet mesecev za dejansko sprejetje ukrepov. Vse te ocene so zelo okvirne. V komisiji poudarjajo, da razmere v članicah pozorno spremljajo od uveljavitve zakonodaje 1. januarja lani in da nobene kršitve ne bodo prezrli. Madžarski in Poljski, kjer so v uniji doslej zaznali največ težav glede vladavine prava, je komisija lani jeseni poslala pismi s pozivom k pojasnilom, na kar sta državi odgovorili konec januarja in zdaj njuna odgovora preučuje. Ugotovitve bodo vplivale na potek procesa.